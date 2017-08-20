نائب القنصل البريطاني يُثمن جهود المملكة في خدمة الحجاج

تواصل – مكة المكرمة:

ثمَّن نائبُ القنصل البريطاني كبير الرحمن ما تقوم به المملكة من جهود في خدمة الحجيج، مشيراً إلى أن الحجاج البريطانيين يحظون بحزمة من الخدمات المتميزة في شتى المجالات التي على رأسها السكن والنقل والإعاشة وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها الحجاج خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.

وامتدح نائب القنصل، الشراكة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا في تقديمها أفضل الخدمات لحجاج بريطانيا البالغ عددهم ( 25500).

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي ونائبه المطوف أسامة زواوي وعضو مجلس الإدارة المشرف على العلاقات العامة والإعلام الدكتور سمير توكل بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.