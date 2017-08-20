أمر اعتقال سعودي وزوجته تركا طفلتهما الرضيعة داخل سيارة لمشاهدة فيلم سينمائي بأمريكا

تواصل – الرياض:

أثارت واقعة قيام زوجين سعوديين بترك طفلة رضيعة عمرها 8 أشهر، داخل سيارة بمفردها، ودخول السينما لمشاهدة فيلم بولاية تكساس الأمريكية، تساؤلات كثيرة حول تصرفات بعض المواطنين المبتعثين في الخارج خصوصاً بالولايات المتحدة، والقيام بتصرفات تُوقِعهم تحت طائلة القانون، أو المغامرة بالتواجد في أماكن خطرة، أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإجراءات السلامة في منازلهم، وأثناء قيادة مركباتهم أو عند التنزه؛ مما يكلف البعض منهم حياته، بسبب الإهمال وسوء تقدير المواقف، واللامبالاة، رغم التحذيرات المتكررة التي توجهها الملحقيات الدبلوماسية للمبتعثين.

واقعة ترك الزوجين السعوديين طفلتهما الرضيعة داخل السيارة، لمدة تزيد عن 45 دقيقة، تدل دلالة واضحة على حجم الإهمال من قبل الزوجين، وتعريض رضيعتهما للخطر، مما دفع شرطة ولاية تكساس إلى إصدار مذكرة اعتقال لهما.

القصة كاملة نشرتها صحيفة “كالرز تايمز” الأمريكية، وقالت الصحيفة إن شرطة الولاية أصدرت مذكرة اعتقال ضد سعودي وسعودية؛ لأنهما عرّضا حياة رضيعتهما للخطر. ورصدت الصحيفة تغيُّب الزوجين عن حضور جلسة محاكمتهما، دون إبداء الأسباب.

واقعة ترك الرضيعة داخل السيارة، بدأت عندما تلقت شرطة الولاية بلاغاً من أحد الأشخاص، قال فيه إنه لاحظ وجود طفل رضيع داخل سيارة متوقفة بالقرب من صالة سينما، ولم يلحظ وجود أحد معه أو بجوار السيارة.

وطبقاً للصحيفة، فإن أحد رجال الأمن تحرك بسرعة، وقام بفتح السيارة وإخراج الطفلة، واتصل بالجهات الصحية للتواجد لإجراء الفحص الطبي لها، والبحث عن والديها.

وأثناء قيام الشرطي بالإجراءات اللازمة للطفلة، خرج زوجان من صالة السينما واتجها نحو السيارة ليجدا طفلتهما مع رجل الأمن، وطبقاً لصحيفة “كالرز تايمز”، فإن الزوجين قالا لرجل الأمن إن ترك الطفلة داخل السيارة أمر عادي في بلدهما، وطبيعي بالنسبة لثقافتهما؛ وأنهما ظنا أن الأمر كذلك في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة: إن الشرطي قام باستيفاء جميع بيانات الزوجين والسيارة، وسمح لهما بمغادرة المكان، بعد التأكد من صحة الرضيعة وسلامتها.

المفاجأة، كانت من خدمات حماية الطفل، التي رفضت مبررات الزوجين، وتقدمت ببلاغ ضد الزوجين، طالبت فيه اتخاذ الإجراءات ضدهما، وقالت إن السماح لوالدَي الرضيعة بمغادرة الموقع دون اعتقالهما أمر خاطئ، ويخالف القانون، وضرورة القبض عليهما، وإخضاعهما للتحقيقات.

النيابة العامة في مقاطعة نويسيس بولاية تكساس، أصدرت أمراً بضبط وإحضار الزوجَين ووجهت لهما تهمة ترك طفلتهما الرضيعة داخل السيارة بمفردها، ودخول السينما لمشاهدة فيلم سينمائي، وقامت جهات التحقيق بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مكان صالة السينما، وكشفت الكاميرات أن الزوجين تركا طفلتهما أكثر من 45 دقيقة.