«شاومي» تستعد لإطلاق «Mi Mix 2» مع شاشة دون حواف

تواصل- وكالات:

نشر مصمم المنتجات الفرنسي الشهير، فيليب ستارك، مقطع فيديو قصيراً لما بدا أنه الجيل الثاني من هاتف شركة شاومي عديم الحواف “مي ميكس Mi Mix”؛ ما يشير إلى أن الشركة تقترب من الإعلان عنه.

ويظهر في الفيديو، الذي نشره ستارك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ولا تتجاوز مدته 40 ثانية، هاتف تغطي الشاشة كامل واجهته، وأسفل الفيديو تظهر عبارة “مي ميكس 2” وأسفل منها تصميم منتج خيالي.

وكان ستارك قد صمم للشركة الصينية الجيل الأول من هاتفها الذكي، الذي يعود له الفضل في انطلاق شرارة السباق المحموم بين شركات صناعة الهواتف الذكية في تقديم هاتف ذكية تغطي شاشته أكبر مساحة ممكنة من الواجهة.

وجاء “مي ميكس”، الذي أُعلن عنه في أكتوبر(تشرين الأول) 2016، مع شاشة بقياس 6.4 بوصات تشكل ما نسبته 91.3% من مساحة الجهاز، وهي تأتي مع نسبة طول إلى عرض 17:9 مقارنة بالهواتف الأخرى 16:9.

وأما بالنسبة للجيل القادم من الهاتف، الذي أرفق ستارك الفيديو الخاص به بعبارة حتى أقل، فيبدو من الفيديو أن النسبة ستكون كبرى مقارنة بـ “مي ميكس”، إذ تغطي الشاشة كامل الواجهة إلا جزءاً صغيراً جداً في الأسفل تظهر عليه الكاميرا الأمامية.

ولم يكشف فيديو ستارك عن مزيد من التفاصيل، ولكن يُتوقع أن يأتي الهاتف، الذي يُتوقع الإعلان عنه خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مع مزايا متقدمة، مثل معالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835 وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت.