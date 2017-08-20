احذر.. هذه المشروبات لا تقل ضررا عن تناول «الصودا»

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تتزايد التحذيرات في السنوات الأخيرة من أضرار مشروبات الصودا أو ما يطلق عليها المشروبات الغازيّة، نتيجة كثرة السكر المضاف والحامض والكافيين، لكن هناك مشروبات أخرى يشيع تناولها في الحياة العصرية دون تحذيرات على الرغم من أنها لا تقل ضرراً عن مشروبات الصودا؟

في هذا التقرير نستعرض بعضا من تلك المشروبات الضارة للصحة أيضا:

الشوكولا الساخنة:

يتم تحلية الشوكولا الساخنة باستخدام سكر الذرة السائل ليبدو المذاق مثل الكعك. يحتوي كوب الشوكولا الساخنة على 200 سعرة حرارية، وتزيد كمية السكر فيه عن محتوى علبة المشروب الغازي.

كريمة القهوة:

تتوفر كريمة القهوة السائلة في كثير من المطاعم والمقاهي، وهي من أكثر المشروبات ضرراً، لأنها غنية بالسكر، والمُحليات الاصطناعية، والدهون الضارة، إلى جانب أنها تحتوي على أكسيد التيتانيوم الذي توجد صلة بينه وبين تلف خلايا الكبد.

الشاي المثلج:

يحتوي “الآيس تي” أو الشاي المثلج على مُحليات اصطناعية إلى جانب ارتفاع نسبة الكافيين فيه. وتفيد التقارير الطبية بأن المُحليات الاصطناعية من أسباب مشكلة مقاومة الأنسولين.

المثلجات:

توجد هذه النوعية من المشروبات في قاعات السينما، وتنتشر في الصيف في كثير من المطاعم، وتتسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بسرعة، إلى جانب أنها غنية بالسكر ومكسبات الطعم والألوان الاصطناعية.

مشروبات الفيتامين:

المياه المضاف إليها فيتامينات ليست مفيدة لصحتك فالعبوة الواحدة تحتوي على 120 سعرة حرارية تأتي معظمها من 32 غراماً من السكر أي ما يعادل 8 ملاعق كاملة. الأفضل أن تشرب الماء وتضيف إليه شرائح من الفاكهة أو الليمون لتمنحه نكهة طيبة.

مشروبات الطاقة:

تحتوي هذه النوعية من المشروبات على كمية مبالغ فيها من السكر والكافيين، ويتسبب الحامض الذي تحتويه في تآكل الأسنان، كما يؤدي استهلاكها بانتظام إلى نقص الكالسيوم في الجسم.