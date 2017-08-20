مواطن يستقبل الحجاج القطريين بالقهوة والتمور

تواصل – متابعات:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمواطن سعودي يستقبل الحجاج القطريين بالتمور والقهوة. وعلق المواطن السعودي لافتة على سيارته كتب عليها “أهلاً وسهلاً بأهل قطر في داركم الثاني”.

ويأتي ترحيب المواطن السعودي بالحجاج القطريين، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة كافة الحجاج القطريين هذا العام بدون تصاريح.

وكان اللواء خالد بن عبد الله المقبل، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ، قد أكد أن دخول الحجاج القطريين من منفذ سلوى البري مستمر بكل سلاسة وسهولة.

وأوضح المقبل أن صالة الجوازات قد جهزت بشكل كامل لاستقبال الأشقاء من دولة قطر الراغبين في الحج بعد صدور توجيهات خادم الحرمين -حفظه الله- بالموافقة على دخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي في موسم حج هذا العام وأداء المناسك من دون التصاريح الإلكترونية.