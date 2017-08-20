 9 حجاج بريطانيين يصلون على دراجات هوائية إلى المدينة لأداء فريضة الحج | صحيفة تواصل الالكترونية

9 حجاج بريطانيين يصلون على دراجات هوائية إلى المدينة لأداء فريضة الحج

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9 حجاج بريطانيين يصلون على دراجات هوائية إلى المدينة لأداء فريضة الحج

تواصل- واس:

وصلت مجموعة مكونة من 9 أشخاص من الجنسية البريطانية إلى المدينة المنورة اليوم على دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ.

وأوضح رئيس المجموعة عبدالواحد دون وايت أن المجموعة قررت أن تكون الرحلة إلى المملكة العربية السعودية مختلفة، وذلك عن طريق الدراجات الهوائية، مبيناً أن الرحلة انطلقت من أمام مسجد يقع شرق لندن واستغرقت ستة أسابيع قطعوا خلالها أكثر من 3000 كلم, مروراً بفرنسا ثم سويسرا وإيطاليا واليونان ومصر ثم جدة وأخيراً المدينة المنورة قبل الشروع في أداء مناسك الحج في رحلة تشبه قوافل الحج إلى مكة قديماً.

وبين أن الرحلة تهدف إلى نقل صورة حسنة للدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح بين الدول التي مروا بها عبر دراجاتهم الهوائية.

ولدى وصولهم أقيم استقبال بدعم من الهيئة العامة للرياضة، ومن عدة جهات رسمية ومجتمعية، منها إمارة منطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة، وفرع وزارة الثقافة والإعلام بالمدينة المنورة، ومجموعة دراجي المدينة المنورة, حيث أسهم الجميع في نقل صورة مشرفة لتلاحم جميع الجهات لخدمة ضيوف الرحمن.

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