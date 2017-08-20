 باحثون يعثرون على حطام واحدة من أبرز سفن المهام السرية في العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

باحثون يعثرون على حطام واحدة من أبرز سفن المهام السرية في العالم

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باحثون يعثرون على حطام واحدة من أبرز سفن المهام السرية في العالم

 

تواصل- سامر محمد:

أعلن باحثون أمس السبت عن عثورهم على حطام سفينة حربية أمريكية أغرقت بعد استهدافها من قبل غواصة يابانية في الحرب العالمية الثانية قبل 72 عاما.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن حطام السفينة الحربية “يو إس إس إنديانابوليس” عثر عليه في قاع المحيط الهادئ بعد أن غرقت في غضون دقائق على إثر استهدافها من قبل غواصة يابانية في الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أن حطام السفينة التي غرقت في 15 دقيقة في 30 يوليو 1945 في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية، عثر عليه على بعد ثلاثة أميال ونصف تحت سطح بحر الفلبين، ولم تدرك البحرية الأمريكية حينها سوى بعد أربعة أيام أن السفينة مفقودة.

وتحدثت عن أنه وعلى الرغم من أن 800 من طاقمها المكون من 1200 بحارا وأفراد من المارينز تمكنوا من القفز منها قبل غرقها، إلا أن نحو 600 منهم لقوا حتفهم بعد 4 إلى 5 أيام جراء الجفاف والغرق وهجمات أسماك القرش، ومازال 19 من الناجين على قيد الحياة حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة الغارقة كانت قد انتهت قبيل استهدافها، من مهمة سرية للغاية تمثلت في إيصال مكونات القنبلة الذرية إلى جزيرة “تينيان”، حيث جرى إسقاط القنبلة لاحقا على “هيروشيما” اليابانية.

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