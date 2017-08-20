 شاهد.. اشتباك بالأيدي والحجارة بين اثنين من أقوى جيوش العالم! | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. اشتباك بالأيدي والحجارة بين اثنين من أقوى جيوش العالم!

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تواصل- سامر محمد:

أظهر مقطع مصور- يُكشف عنه لأول مرة- الاشتباكات التي وقعت قبل أيام بين جنود من الجيشين الصيني والهندي في ذكرى احتفال الهند بذكرى الاستقلال.

ويُظهر في الفيديو الذي بثته صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا” الهندية على قناتها في “يوتيوب” عددا من جنود الجيشين وهما يشتبكان بالأيدي والحجارة بالقرب من بحيرة على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأسفرت تلك الاشتباكات التي وقعت في ساعات النهار الأولى من يوم 15 أغسطس الجاري عن إصابة جنديين هنديين، ويظهر في المقطع أحد الجنود الهنود وهو يسقط على الأرض بعد إصابته بحجارة في الرأس.

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