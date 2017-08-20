 «الكهرباء» تعتمد بدء العمل بالطاقة «الشمسية الكهروضوئية» يوليو القادم | صحيفة تواصل الالكترونية

«الكهرباء» تعتمد بدء العمل بالطاقة «الشمسية الكهروضوئية» يوليو القادم

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«الكهرباء» تعتمد بدء العمل بالطاقة «الشمسية الكهروضوئية» يوليو القادم

تواصل – الرياض:

اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء، العمل بتنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، بدءا من يوليو العام القادم، وشددت على
مقدمي خدمة التوزيع «المختصين بامتلاك وصيانة شبكة على نظام التوزيع» تسليمها تقريرا حول جاهزية ما تضمنته الوثيقة بنهاية مارس القادم.

يهدف التنظيم لاستخدام أسلوب صافي القياس للطاقة المستهلكة في المنشأة الموصلة والطاقة الفائضة والمصدرة إلى شبكة توزيع الكهرباء، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت في المملكة العربية السعودية وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

كما يسهم التنظيم في نشر تطبيقات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، الذي يشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، ويحدد متطلبات واشتراطات تأهيل المقاولين أو الاستشاريين والخبرات والكفاءات والتدريب المطلوب الحصول عليها من قبل العاملين الراغبين في القيام بأعمال تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

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