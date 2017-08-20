 جهزت المصليات والحدائق.. أمانة المنطقة الشمالية تستعد لـ«الأضحى» | صحيفة تواصل الالكترونية

جهزت المصليات والحدائق.. أمانة المنطقة الشمالية تستعد لـ«الأضحى»

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جهزت المصليات والحدائق.. أمانة المنطقة الشمالية تستعد لـ«الأضحى»

تواصل – واس:

جهزت أمانة منطقة الحدود الشمالية، مصليات العيد والحدائق العامة، وزينت الميادين والشوارع الرئيسية بالعقود المضيئة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الناطق الإعلامي بأمانة المنطقة عبدالعزيز بن عبدي العنزي، على حرص الأمانة على تكثيف أعمال النظافة منذ وقت مبكر، وتزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة، مشيرا إلى أن الأمانة ستواصل عملها في إجازة العيد بغرض ظهور المدينة بأجمل حلة، إلى جانب تكليف كافة الإدارات بالأمانة التي تستدعي الحاجة لعملها في العيد لتكثيف جهود الأمانة الميدانية استعدادًا لاستقبال الزوار.

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