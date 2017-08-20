برقم الصك.. خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن ملكية العقارات قريبا

تواصل – فريق التحرير:

تستعد وزارة العدل، لتفعيل خدمة إلكترونية جديدة تتيح للراغبين الاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.

وأتاحت وزارة العدل، خدمة الاستعلام للعموم، سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل، التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.

وستوفر خدمة “الموثق” 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقرا لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقا في البوابة الإلكترونية “توثيق” بعد منحهم التراخيص.

من ناحية أخرى، بلغ عدد التوثيقات العقارية التي سجلتها كتابات العدل في السعودية بدون صك نحو 19 ألف عقار، منذ بداية العام الهجري الجاري، وذلك بمتوسط 57 عقارا مسجلا بدون صكوك يوميا، فيما استحوذت الأراضي على ما يقارب 45 في المائة من هذه العقارات المسجلة.

وبحسب إحصائية عدلية، فقد سجلت كتابات العدل في منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بتسجيل 6492 عقارا، وبنسبة 35 في المائة، تليها منطقة الشرقية بـ2697 عقارا، تليها منطقة الرياض بـ2139 عقارا.

وسجلت كتابات العدل في منطقة عسير تسجيل ملكية 1617 عقارا، تليها منطقة المدينة المنورة بتسجيل 1043 عقارا، تليها منطقة حائل بـ 822 عقارا، ثم منطقة الحدود الشمالية وتبوك بـ614 عقارا لكل منطقة، تليها منطقة نجران 543 عقارا، تليها منطقة الباحة بـ535 عقارا.

فيما خلت كتابات العدل في منطقة القصيم من عمليات تسجيل ملكية عقار بدون صك، حيث لم تسجل ولا حالة، بينما سجلت كتابات العدل منطقة جازان 516 عقارا، تليها منطقة الجوف بتسجيل ملكية 491 عقارا بدون صك، بحسب “الاقتصادية”.