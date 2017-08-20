فاقد للمهنية والمصداقية.. «أمانة الأحساء» ترد على تقرير لـ«mbc» عن مردم النفايات

تواصل – فريق التحرير:

نفت أمانة الاحساء، جملة وتفصيلا التقرير المصور الذي بثته قناة الـ‘‘mbc‘‘ أمس السبت، عن مردم النفايات بالأحساء، بأنه تسبب في كثير من الأمراض ومنها السرطان، بسبب الحرائق التي تجلب الموت والأوبئة، قائلة ‘‘التقرير خالٍ من المصداقية، ولم يثبته أحد طبيا أو رسميا‘‘.

كما وصفت الإمانة التقرير بالفاقد للمهنية الإعلامية، لأنه تجاهل الرأي الآخر وهي أمانة الأحساء الجهة المسؤولة عن المردم، علما بأنه تم التنسيق المسبق مع معد التقرير بأن هناك مداخلة هاتفية لأمانة الأحساء لبيان الوجه الصحيح وقت البرنامج .. وهذا لم يحدث والتقرير فاقم الحدث بأسلوب إثاري للرأي العام دون ثوابت والمتحدثين في التقرير ذكروا بأن تلك النفايات هي نفايات كميائية ، وتحدثوا عن وجود مريض مصاب بالربو في كل بيت من الهجرة ، وهذا غير صحيح البتة ، وقد اشتمل على عدد من المغالطات منها :

التقرير ذكر بأن المردم مجاور لقرى متعددة وهذا غير واقعي، موضحة، أن المردم مجاور وعلى بعد 3 كيلو من هجرة “مريطبة ” و “سودة.

وأكدت أمانة الأحساء، أنها سوف تقوم بعمل لجنة اختصاصية من أطراف حكومية معتمدة للوقوف على الواقع بما هو شأنه.

وذكر البيان أن أمانة الأحساء تستغرب ما قامت به قناة (mbc ) الموقرة في غير عادتها الإعلامية التي عُرفت عنها، مع العلم بأن المعلومات السابقة للمردم الجديد سبقت النشر في كافة الصحف وكافة الوسائل الإعلامية ، وبدراية معد البرنامج ، ولم ترد في التقرير.