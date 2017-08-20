لتحقيق الشفافية.. مصادر: سحب صلاحية تعيين أعضاء هيئة التدريس من الجامعات

تواصل – الرياض:
بهدف تحقيق العدالة في عمليات التوظيف في مختلف الجامعات والكليات، أكدت مصادر صحفية، أن هناك توجهًا رسميًا من الجهات العليا لسحب صلاحية تعيين أعضاء هيئة التدريس من الجامعات وإسنادها إلى «المركز الوطني للتوظيف».
وأكدت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الشفافية والعدالة في التوظيف في مختلف الجهات الحكومية ومنها الجامعات، بعد أن رصدت العديد من الجهات الرقابية في أوقات سابقة تلاعبًا في عمليات توظيف الاكاديميين، وتحول بعض الجامعات إلى جامعات عائلات معينة نتيجة المحاباة في التوظيف بحسب ‘‘المدينة‘‘.
كما تم إصدار قرارات في وقت سابق لتوظيف معيدين في بعض الجامعات دون استكمالهم متطلبات التخرج، كما أن بعض الجامعات تستخدم عمليات المقابلة الشخصية لإقصاء بعض المتقدمين وإعطاء الأولوية لمن له صلة قرابة في بعض الجامعات، تجدر الإشارة إلى أن هناك مئات الشكاوى ضد الجامعات بتهمة التلاعب في عمليات توظيف الاداريين والأكاديميين وتعيين من لهم صلة قرابة بأعضاء ومسؤولي الجامعات، وارتفعت وتيرة الشكاوى في السنوات الأخيرة نتيجة قيام العديد من الجامعات باستخدام الصلاحيات الممنوحة لهم في التوظيف بشكل غير عادل، ورصدت «المدينة « في وقت سابق وجود أكثر من 70 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من 7 عائلات، مما يؤكد وجود المحاباة في عمليات التوظيف.