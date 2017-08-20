6 برامج نوعية جديد لجمعية «مثاني» لتحفيظ القرآن الكريم

تواصل – فريق التحرير:

دشنت جمعية “مثاني” الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية، برعاية فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوم الثلاثاء الموافق 23-11-1438 هـ، ستة برامج نوعية لإدارة الشؤون التعلمية ضمن الحفل الختامي للدورة الصيفية المكثفة 13.

وتمثل تلك البرامج نقلة نوعية: تعليميًا وإداريًا وقانونيًا وتقنيًا؛ لضبط العملية التعليمية، والارتقاء بها، وهي كالآتي:

1- الدليل التنظيمي: وهو دليل لهيكلة إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية، يبين أقسام الإدارة، ومهام كل قسم، ومهام المشرفيين التعليميين ومهام مشرفي المجمعات بدقة توصيفية دون تداخل.

2- عقود المشرفين والمعلمين: عقد عمل بين الجمعية ومشرفي المجمعات والمعلمين، متضمنًا لمواد العقد والتعليمات والشروط والضوابط حسب المعمول به في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة.

3- المنهج الدراسي: خطة تفصيلية للحفظ والمراجعة، قُسّم إلى أربعة أقسام، حسب قدرة الطالب على الحفظ والمراجعة، ويتكون كل قسم من عدة مراحل.

4- برنامج الاختبارات (نَتَاج): برنامج إلكتروني منظّم لعمل الاختبارات، يرصد فيه حفظ ومراجعة الطلاب وتقديراتهم في الاختبارات ومكافآتهم.

5- قاعدة بيانات المعلمين: قاعدة تحوي بيانات مشرفي المجمعات ومعلمي الحلقات، من بيانات شخصية، وبيانات التواصل، والخبرات العملية في الجمعية.

6- التقرير السنوي: نتاج عام دراسي كامل، دُوّن فيه كل أعمل الأقسام، والإنجازات التي تم تحقيقها، بشكل مفصّل ودقيق.

كما بيّن مدير الشؤون التعليمية الشيخ بدر بن طاهر العنزي أنّ هذا الإصدار الأول، وهي قابلة للتطوير والارتقاء بعد ملحوظات المتلقين، وسيتم تدشين برنامجين قريبا بعون الله.