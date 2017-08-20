«الدفاع المدني» تفتتح 3 مراكز جديدة في جدة

تواصل – واس:

افتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أمس السبت، 3 مراكز للدفاع المدني بمحافظة جدة، تشمل كلًا من مركز الدفاع المدني بالكندرة، ومركز الدفاع المدني بباب مكة، ومركز الدفاع المدني ببترومين.

وأكد “العمرو” حرص المديرية العامة للدفاع المدني، على توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة في مقرات ومراكز الدفاع المدني بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتستوعب القوى البشرية والآليات بشكل يتناسب مع طبيعة العمل.

وأشار إلى أن هناك توجها لتحسين بيئة العمل في المواقع التابعة لهم، وتوحيد هوية كل هذه المراكز بما يدعم الجوانب الوظيفية من الداخل، وبما يتماشى في تصميماتها الخارجية مع رؤية ورسالة الدفاع المدني، وذلك من خلال تطوير المراكز والمقرات.

وأوضح الفريق العمرو، أن العمل يجري حالياً على تهيئة بعض المواقع، بمختلف مناطق المملكة، وستشهد المرحلة المقبلة بمشيئة الله تعالى إنشاء وتطوير المزيد من مراكز الدفاع المدني في شتى مناطق المملكة تدريجياً وتجهيزها بكل ما يلزم لأداء مهامها في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن هناك رصد وتحديد لجميع المقرات التي تحتاج للتهيئة والتطوير.

وأعرب معاليه، عن تقديره وشكره للشؤون الفنية بالدفاع المدني، ومديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على جهودهم في تنفيذ هذه المشاريع لدعمها لخطط تطوير وتحديث مراكز الدفاع المدني في المملكة.

من جانبه عبّر مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية العميد عمر البيز، عن سعادته بتشريف الفريق العمرو افتتاح المراكز الجديدة في إطار توجيهات معاليه بالإسراع في إعادة تأهيل مباني ومقرات الدفاع المدني.

وأكد العميد البيز، جاهزية مباني المراكز الجديدة، وتهيئتها بكل ما يلزم من المرافق والخدمات بما يوفر بيئة عمل محفزة لمنسوبي الدفاع المدني من ضباط وأفراد ويعزز من قدرتهم في أداء مهامهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.