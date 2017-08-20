الصحة: تطعيم أكثر من مليون ونصف المليون حاج ضد الحمى الشوكية والصفراء والشلل

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قالت وزارة الصحة ‘‘إنه تم تطعيم عدد (804,237) حاجا بلقاح الحمى الشوكية، حتى أول أمس الجمعة، وذلك عبر مراكز المراقبة الصحية في كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وميناء جدة الإسلامي وجديدة عرعر والوديعة والبطحاء وجسر الملك فهد، والحديثة والرقعي وسلوى وحالة عمار.

وأضافت، أنه تم تطعيم عدد (569.236) حاجا ضد شلل الأطفال، وعدد (97.705) حجاج ضد الحمى الصفراء، وذلك خلال نفس الفترة.

وكانت “الصحة” قد هيأت، ضمن استعداداتها لحج هذا العام، العديد من مراكز المراقبة الصحية في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وذلك بداية من شهر ذي القعدة الحالي، والتي تحقق الرقابة الفنية وتطبيق قواعد الحجر الصحي على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة – بإذن الله – من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها؛ حيث تعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائط النقل.

وتم دعم مراكز المراقبة الصحية بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع المناطق التي توجد بها منافذ بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المناط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، بالإضافة إلى غرف عزل مجهزة بالمنافذ لعزل الحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات المجهزة لاستقبالها، وكذلك توفير المستلزمات الطبية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها)، وأيضًا توفير إسعافات مجهزة لنقل الحالات المرضية لتقديم خدمات متطورة لأقرب مستشفى.

يُذكر أن “الصحة”، وحرصًا منها على تقديم خدمة طبية متكاملة مميزة للحجاج والمعتمرين لبيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة المنورة، وفرت العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حيث هيأت 25 مستشفى (4 بمشعر عرفات، 4 بمشعر منى، 7 بالعاصمة المقدسة، 9 مستشفيات بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية)، ويبلغ عدد أسرَّة التنويم بمستشفيات مناطق الحج نحو 5000 سرير، منها 500 سرير عناية مركزة، 550 سرير طوارئ، بالإضافة إلى مستشفى الحرم بجوار الحرم المكي الشريف لعلاج الحالات الطارئة.

هناك أيضا 155 مركزًا صحيًّا دائمًا وموسميًّا في مناطق الحج، منها 43 مركزًا صحيًّا بالعاصمة المقدسة، و78 مركزًا صحيًّا بالمشاعر المقدسة (46 منطقة عرفات، 6 ممر المشاة بمزدلفة، 26 منطقة منى) و18 مركزًا صحيًّا بالمدينة المنورة، يُضاف إليها 16 مركزًا صحيًّا للطوارئ على جسر الجمرات، وكذلك 3 مراكز إسعافية متقدمة في الحرم المكي الشريف.

كما سيتم تشغيل عدد 18 نقطة طبية تقع على جانبي محطات القطار.

كما جهزت “الصحة” عددًا من المرافق في كل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع معالجة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من خلال توفير التهوية المناسبة بالمراوح ذات الرذاذ بالماء البارد، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرَّة علاج ضربات الشمس والإجهاد الحراري في مستشفيات المشاعر المقدسة.