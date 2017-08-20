فقد بصره في حادث.. سفير المملكة بإندونيسيا يزور الطالب «شمسوري» ويمنحه مكافأة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

لقيت الزيارة التي أجراها سفير المملكة لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، لطالب إندونيسي يدرس في كلية علوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويرقد في إحدى المستشفيات هناك، بعد تعرضه لحادث مروري أفقده بصره، استحسان رواد موقع “تويتر”.

وتداول المغردون، السبت 19 أغسطس 2017، مقطع فيديو، يظهر جانبًاً من زيارة السفير الشعيبي للطالب عبدالرحيم شمسوري الذي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويرقد حاليًا بالمستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لحادث دراجة نارية في مدينته فقد على إثره البصر.

وتضمنت الزيارة، التي جاءت بتنسيق مع مدير الجامعة الاسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، تقديم مكافأة مالية للطالب من سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا.

وكان مغردون بـ “تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو يظهر الطالب الإندونيسي، وهو يقرأ القرآن ويصلي أثناء إصابته بشبه غيبوبة داخل المستشفى بعد الحادث، مما أثار إعجابهم، مؤكدين أن حالته تكشف مدى ارتباطه الكبير وتعلقه بالصلاة والقرآن.

من ناحيتهم، شكر والدا الطالب سفير خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا على زيارة ابنهم في المستشفى والاطمئنان عليه، كما شكروا مدير الجامعة لاتصاله هاتفيًا ومتابعته لحالة الطالب الصحية واطمئنانه عليه.