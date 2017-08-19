 مصادر: بلاغ يفتح تحقيقا لـ«نزاهة» في قضايا فساد بأمانة المدينة | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: بلاغ يفتح تحقيقا لـ«نزاهة» في قضايا فساد بأمانة المدينة

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مصادر: بلاغ يفتح تحقيقا لـ«نزاهة» في قضايا فساد بأمانة المدينة

تواصل – المدينة:

تلقت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بلاغاً من أحد قياديي أمانة المدينة المنورة يفيد بوجود فساد إداري ومخالفات نظامية وتعيين وافدين على وظائف رسمية، والتعاقد مع مستشارين تصرف رواتبهم من عقود مشاريع بالأمانة.

وأكدت بعض المصادر، أن نزاهة تحقق فيما جاء بالبلاغ من قضايا فساد إداري ومخالفات إدارية تورط فيها، وتغاضى عنها، عدد من القيادات المرتبطة تنظيمياً وإدارياً بأمين المدينة المنورة، الأمر الذي يعد إخلالاً بواجباتهم الوظيفية بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأشارت المصادر، إلى أنه قد سبق التحقيق مع عدد من قيادات أمانة المدينة المنورة؛ لمخالفتهم إجازة عقد الإشراف على تشغيل مراكز خدمة العملاء بالأمانة “مركز معاملة” وذلك من خلال التعاقد المباشر  الذي تم إبرامه مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التقنية بقيمة 10 ملايين ریال .

وقد رفضت وزارة المالية إجازته، مؤكدة أنه لا يحق التعاقد مع أي شركة بطريقة الاتفاق المباشر، وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة.

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