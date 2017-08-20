«الصحة» تنصح الحجاج: ابتعدوا عن الشمس وغطوا أفواهكم أثناء العطس

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، الیوم السبت، مقطع فیديو توعوي، يحوي شرحا مفصلاً عن الأخطاء التي على الحجاج تجنبھا حتى تتم تأدية الفريضة دون مشاكل صحیة.

وأظھر المقطع خطورة تعرض الحاج لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس، وشدد على أهمية الحرص على البقاء في الظل، خصوصا في أوقات الذورة.

وأظهر المقطع صورا أخرى تقي الحاج من التعرض لمشاكل صحیة أثناء أداء الفريضة، خصوصا تلك التي يمكن أن تأتي من وراء تناول وجبة من مكان تتجمع حوله الحشرات، ونصحت الوزارة عبر المقطع الحاج بتغطیة الفم أثناء العطس، حتى لا يصاب آخر بمیكروبات.