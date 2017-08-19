«مدرسة الحج العظمى».. الكتاب الشهير لـ«رقية المحارب» الآن على آندرويد و «ios»

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب موسم الحج، يكثر البحث عما يشبع رغبة القاصدين للحج في معرفة فقهيات تلك الشعيرة المباركة.

في هذا الإطار، ظهرت نسخة إلكترونية من الكتاب الشهير “مدرسة الحج العظمى” الذي ألفته الدكتور رقية المحارب، أستاذة الحديث بجامعة الأميرة نورة، قبل نحو 6 أعوام، وذلك بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها النسخ الورقية له، حيث تم توزيع مئات الآلاف منها مجانا خلال السنوات الماضية.

النسخة الإلكترونية الجديدة من الكتاب عبارة عن تطبيق إلكتروني على أجهزة الأندرويد و الـ ios ويمكن تحميله من خلال الروابط التالية:

نظام ios (الايفون) : اضغط هنا

نظام أندرويد : اضغط هنا

ويمن تصفح الكتاب كاملا بنسخة pdf : اضغط هنا