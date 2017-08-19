صور مُسربة جديدة تكشف عن وحدات الشحن اللاسلكية لـ«آيفون 8»

تواصل – وكالات:

كشف المسرب الشهير Benjamin Geskin عن مجموعة من الصور المسربة،‏ والتي تظهر فيها وحدات الشحن اللاسلكي في هواتف أبل المقبلة والتي قد تكون آيفون 8.

وقال “Geskin‏” عبر حسابه على “تويتر”: ‘‘إن هذه الصور مسربة من حساب صيني متخصص في هذا النوع من التسريبات”، موضحاً أن وحدات الشحن اللاسلكي الخاصة بالهواتف المقبلة من شركة أبل، والتي تستعد للكشف عنهم في سبتمبر المقبل وسط انتظار كبير من المستخدمين.

وحتى الآن لا توجد أي تأكيدات أو دلائل تربط هذه الوحدات بشركة أبل أو بهواتف آيفون؛ الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنها ربما تكون لشركة أخرى ولا علاقة بها لشركة أبل، فيما علق أحد المتابعين بصورة تكشف عن الوجه الخلفي لهواتف أبل المقبلة، مع جود فتحة أسفل شعار الشركة، وهي الفتحة الخاصة بمستشعر البصمة Touch ID، وهو الأمر الذي ظهر في التسريبات السابقة.