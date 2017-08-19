تعرَّف على أسباب اصفرار الجلد.. وعلاقته بعدد من الأمراض

تواصل – وكالات:

اليرقان هو المصطلح الطبي الذي يشير إلى اصفرار الجلد والعينين، وهو ليس مرضاً ولكن يعد عرضاً لأمراض أخرى مخبأة خلفه، والذي يظهر نتيجة اللون الأصفر الذي يتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.

ووفقاً لما ذكره موقع “healthline” الطبي، فإن اليرقان قد يشير إلى مشكلة خطيرة في وظيفة خلايا الدم الحمراء، والكبد، المرارة، أو البنكرياس.

أعراض وأسباب تصفرار الجلد أو ما يسمى بـ”اليرقان”:

1- في الحالات الأكثر حدة، قد يتحول لون عينيك إلى اللون البني أو البرتقالي.

2- قد يكون لديك أيضاً بول داكن وبراز شاحب.

4- التعب المفرط والقيء أحيانا

أسباب اصفرار الجلد

يحدث هذا الأمر خلال عملية كاملة عندما تسافر خلايا الدم الحمراء القديمة إلى الكبد، حيث يتم تقسيمها إلى أسفل، من البيليروبين وهو الصباغ الأصفر التي شكلتها انهيار هذه الخلايا القديمة.

ولكن تحدث المشكلة عندما يختل عمل الكبد مع هذا الأمر، فعادة ما يتم إزالتها من خلال البراز ولكن في هذه الحالة يكون هناك الكثير من البيليروبين يحاولون الدخول للكبد في وقت واحد، أو الكثير من خلايا الدم الحمراء يموتون في وقت واحد.

وهناك عوامل مختلفة وراء هذا الخلل واصفرار الجلد وهي:

1- عدوى الكبد

2- سرطان الكبد

3- تليف الكبد

4- حصى المرارة

5- التهاب الكبد

6- سرطان البنكرياس

7- الطفيليات في الكبد، والتي يمكن أن تمنع إفراز أو إزالة البيليروبين من الجسم

8- اضطرابات الدم، مثل فقر الدم الانحلالي