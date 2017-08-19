232 طالبة تختتم الدورات الصيفية القرآنية لجمعية «نبأ» بـ«خميس مشيط»

تواصل – علي آل هاشم:

اختتمت الخميس الماضي، الدورات الصيفية المكثفة التابعة لجمعية “نبأ” لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط.

وهدفت الدورة إلى تعزيز العناية بكتاب الله تلاوة وحفظاً وتدبراً، وبلغ عدد المستفيدات من هذه الدورات حوالي ٢٣٢ طالبة.

وأقيمت الدورات الصيفية في معهد إعداد المعلمات ودار زينب بنت جحش ودار عائشة رضي الله عنها، حيث استمرت شهراً كاملاً، شهدت العديد من المناشط والفعاليات، بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم وتلاوته، كالدورات التطويرية وغيرها.

من جانب آخر أوضحت أخصائية العلاقات العامة والإعلام أثير الزهراني، أن القسم النسائي بجمعية “نبأ”، بجانب الإشراف على الدورات الصيفية المكثفة، يقوم هذه الأيام بعقد العديد من ورش العمل والاجتماعات للتخطيط لمشاريع العام المقبل، والتي من المتوقع أن تنطلق في شهر محرم من العام المقبل ١٤٣٩هـ، كما ذكرت أن الجمعية ستنفذ العديد من المشاريع المستحدثة، بالإضافة إلى المشاريع السابقة والتي قد تم تطوير بعضها بما يتناسب مع الميدان.