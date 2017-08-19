هل تريد تأمين حسابك في «إنستجرام»؟.. إليك الخطوات

تواصل – وكالات:

تعد ميزة التحقق بخطوتين أحد أهم المزايا الأمنية التي دعمتها شبكة إنستجرام الاجتماعية لمشاركة الصور خلال الفترة الماضية.

وتوفر ميزة التحقق بخطوتين للمستخدم طبقة حماية إضافية لحسابه بحيث تمنع المخترقين من الوصول إليه حتى في حال معرفة كلمة المرور.

وقبل الانتقال إلى تفعيل التحقق بخطوتين يجب التحقق من إدخال رقمك الهاتفي بصورة صحيحة، أو يُمكنك إضافته عند المطالبة به أثناء تفعيل الميزة مع العلم أنه سيتم اعتبار هذا الرقم الهاتفي على أنه الرقم المؤكد لحسابك.

وللقيام بتفعيل التحقق بخطوتين على إنستجرام اتبع الخطوات التالية:

1- توجه إلى صفحتك الشخصية في إنستجرام وانقر على علامة الترس (لمستخدمي آيفون) أو الثلاث نقاط العمودية (على أندرويد).

2- مرر للأسفل ثم اضغط على المصادقة الثنائية “Two-Factor Authentication”

3- فعِّل خيار رمز الأمان مطلوب “Require Security Code”

4- سيصلك رمز أمان على هاتفك الذكي الذي قمت بإدخاله.

5- أدخل رمز الأمان في المكان المخصص واضغط على التالي.

بعد الانتهاء من تفعيل الميزة، ستتم مطالبتك بإدخال رمز أمان سيصلك عبر رسالة قصيرة وذلك في كل مرة تسجل فيها الدخول من جهاز غير معروف.

يجدر التنويه أنه بإمكانك أيضاً الحصول على رموز أمان احتياطية وذلك في حال عدم تمكنك من استقبال رسائل نصية قصيرة على هاتفك الذكي لسبب آو لآخر.

كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى ملفك الشخصي في إنستجرام ثم اذهب إلى المصادقة الثنائية واختر الحصول على الرموز الاحتياطية “Get Backup Codes”.