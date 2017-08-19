للأمهات.. 8 أطعمة ينبغي تجنبها أثناء فترة «الرضاعة»

تواصل – وكالات:

تعتبر الرضاعة الطبيعية من أفضل الطرق لتغذية الطفل والمساعدة على نموه بشكل صحي كما أن لها فوائد عديدة لصحة الجسم وتحميها من الأمراض المختلفة.

وأوضح موقع “mom365” أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات الممنوعة على الأم أثناء فترة الرضاعة حتى لا تؤثر على حليب الثدي وصحة الأم والطفل.

وحسب ما ذكره الموقع فإن هذه الأطعمة هي:

1- الكافيين مثل القهوة والنسكافيه وغيرها والمشروبات الغازية لكونها تؤثر على صحة الطفل والأم وحليب الثدي.

2- بعض الأطعمة البحرية مثل الأسماك التي تحتوي على نسبة كبيرة من الزئبق.

3- الشيكولاتة فهي مصدر كبير من الكافيين وتؤثر على الجهاز الهضمي عند الطفل.

4- البقدونس والنعناع حتى لا تؤثر على حليب الثدي.

5- منتجات الألبان فهي تؤدي إلى انتفاخ البطن وحساسية الجسم والجلد.

6- الفواكه الحمضية مثل الأناناس والبرتقال؛ نظراً لاحتوائها على فيتامين سي الذي يسبب انتفاخ البطن عند الطفل.

7- الفول السوداني، فقد يعاني الطفل من حساسية الفول لذلك يجب تجنب هذه الأطعمة لحين التأكد من صحة الطفل.

8- الثوم، يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وعسر الهضم لدى الطفل.