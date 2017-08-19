 لماذا يخاف «المسنُّون» من شبكات التواصل الاجتماعي؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

لماذا يخاف «المسنُّون» من شبكات التواصل الاجتماعي؟

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لماذا يخاف «المسنُّون» من شبكات التواصل الاجتماعي؟

تواصل – وكالات:

قالت مجلة “Telematics and Informatics” الأمريكية، إنه “نادراً ما يقوم المسنون بإنشاء مدونات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لخوفهم من التجسس عليهم من قبل مجهولين”.

وأوضحت المجلة أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها المسنون هي ضمان أمنهم الشخصي، وليس لأن شبكات التواصل تكشف عن الكثير من تفاصيل عن حياتهم، بل لأنهم يعتقدون أن بإمكان الكثير من المجهولين الاطلاع على معلوماتهم الشخصية.

ولاحظ العلماء والمحللون أن الاعتماد على شبكات التواصل أصبح عاملاً خطيراً سائداً في الكثير من بلدان العالم، وأن التواصل داخل تلك الشبكات يعوّض جوانب أخرى لحياة الشباب والطلاب.

واتضح من خلال محادثة المسنين أنهم يخشون أن تُلحق شبكات التواصل أضراراً بصحتهم ونفسياتهم، كما يخشون أن يستفيد مجهولون من نشرهم معلومات عن حياتهم اليومية ومشاعرهم.

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