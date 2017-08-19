مسؤول بـ «الجوازات»: أعداد حجاج قطر الداخلين من منفذ سلوى البري يتضاعف

تواصل – فريق التحرير:

قال اللواء خالد بن عبد الله المقبل، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ، إن دخول الحجاج القطريين من منفذ سلوى البري مستمر بكل سلاسة وسهولة.

وأكد المقبل أن صالة الجوازات قد جهزت بشكل كامل لاستقبال الأشقاء من دولة قطر الراغبين في الحج بعد صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي في موسم حج هذا العام 1438 لدخول المملكة لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية.

وأضاف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ أن عدد الحجاج الذين دخلوا المملكة من دولة قطر في ازدياد ويتم دخولهم بشكل يومي وبانسيابية عالية، وفقا لـً “الرياض”.