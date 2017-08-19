«جامعة جدة» تستحدث مادة جديدة لجميع طلابها

تواصل – وكالات

استحدثت جامعة جدة مادة “مهارات ريادة الأعمال” تُعطى لطلابها في السنة التحضيرية بدءاً من العام الدراسي المقبل.

ووفقاً للدكتور عبدالفتاح مشاط، مدير الجامعة، فإن استحداث المقرر الدراسي الجديد يأتي في إطار سعي الجامعة لمواكبة رؤية المملكة 2030م، التي تدعو إلى تهيئة واستثمار الكفاءات البشرية بما يسهم في دفع عجلة التنمية، في ظل السعي لكل ما من شأنه تنفيذ خطة التحول الوطني 2020م.

وأشار إلى أن استحداث المقرر الدراسي الجديد يأتي وفق اهتمام وزارة التعليم بالثقافة المالية والاستثمارية ورفع مستواها بين الطلاب والطالبات، ما سيضيف للطالب أبعاداً جديدة تُسهم في تفعيل ثقافة العمل والادخار.

من جانبه أبان عميد كلية الأعمال الدكتور بدر بن عبدالرحمن من اليوبي، أن هذا المقرر المتميز ستقدمه كلية الأعمال بالجامعة لجميع طلاب السنة التحضيرية بالمركز الرئيس والفروع التابعة للجامعة لجميع التخصصات، لافتاً إلى أن هدف الجامعة المساهمة في تغييرِ نمطِ تفكير الطلاب لمواكبة العصر.

ولفت الانتباه إلى أن الكلية تسابق الزمن لتطوير كافة البرامج والتخصصات والمناهج وفق الخطط التي رسمتها إدارة الجامعة لمواكبة خطة التحول الوطني 2020م وتحقيق ورؤية المملكة 2030م التي تُعدُّ بمثابة خارطة الطريق للوصول لما تصبوا إليه تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.