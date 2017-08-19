 «واتس آب» تطلق ميزة الحالة لنسخة الويب | صحيفة تواصل الالكترونية

«واتس آب» تطلق ميزة الحالة لنسخة الويب

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«واتس آب» تطلق ميزة الحالة لنسخة الويب

تواصل – وكالات:

بدأت خدمة التراسل الفوري “واتس آب” إطلاق ميزة “الحالة Status” لنسخة الويب من تطبيقها، وذلك بعد نحو ستة أشهر من إطلاقها أول مرة للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.

وتعد الميزة الجديدة جزءاً من الإصدار ذي الرقم 0.2.5854 لنسخة الويب من تطبيق “واتس آب”، المملوك لشركة فيسبوك، وفي هذا الإصدار سوف يرى المستخدمون أيقونة دائرية جديدة بجانب صورة الملف الشخصي في نافذة الدردشة.

وعن طريق النقر على الأيقونة الدائرية الجديدة، سوف ينتقل المستخدم إلى صفحة جديدة مع خلفية سوداء تعرض حالة المستخدم، بالإضافة إلى حالات جهات الاتصال، مع إمكانية الرد عليها، تماماً كما هو الحال على الهواتف الذكية.

وعلى غرار ميزة “الحالة” على الهواتف، يمكن للمستخدمين إضافة الصور والفيديوهات والصور المتحركة GIF مع الرموز التعبيرية والرسم، لتختفي كل الحالات تلقائياً بعد انقضاء 24 ساعة على نشرها.

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