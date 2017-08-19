يستمر 52 يوماً.. «الزعاق»: غداً بداية «سهيل» ونهاية معاناة سكان المناطق القاحلة

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أكد الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الأحد، تنتهي معاناة سكان المناطق الصحراوية القاحلة مع بداية موسم ‘‘سهيل‘‘ الذي يمتد لـ52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم، الأول منه صيف والثلاثة الباقيين خريف.

وأوضح الزعاق، أن بداية ‘‘سهيل‘‘ تكون بانكماش منخفض الهند الموسمي ويقل تأثيره على بلدان الخليج وخاصة السعودية وتتراجع الرياح الشمالية المثيرة للغبار والأتربة والسموم وتنهض الرياح الجنوبية والتي تمر على مسطحات الخليج المائية وتحمل معها الرطوبة فتكسر حدة الحر على المناطق الوسطى.

أما السواحل، فتشتد حمأتها خلال الأيام المقبلة فترتفع درجات الحرارة المحسوسة جسميًا ويأتي الشعور بالسأم والملل وخاصة إذا توقفت حركة الرياح.

وأضاف الزعاق: أن الطيور تتكاثر عندنا خلال هذه الفترة؛ لأنها تهرب من الظروف المناخية القاسية من ظلمة وبرودة فتستجم عندنا ولهذا يطلق العرب على نزوح الطيور الآن باللفو، أما نزوحها في موسم الشتاء فيطلقون عليها بالعبور وظهور سهيل يقترن بالحوادث الفصلية.