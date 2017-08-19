 صور خادم الحرمين تزين شوارع موسكو.. تعرّف على السبب | صحيفة تواصل الالكترونية

صور خادم الحرمين تزين شوارع موسكو.. تعرّف على السبب

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صور خادم الحرمين تزين شوارع موسكو.. تعرّف على السبب

تواصل – وكالات:

زينت صورة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز شوارع العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعدما أقدمت مجلة روسية على وضع الصورة في صدر صفحتها الأولى، وعمل إعلانات “أوت دور” بالشوارع والميادين للترويج لهذا العدد.

وأعدت مجلة “المشھد الروسي” في عددھا الذي صدر أواخر يولیو الماضي، ملفاً كاملاً حول المملكة تضمن مختلف الجوانب السیاسیة والاقتصادية والثقافیة، إلى جانب العلاقات السعودية – الروسیة.

كما ألقت المجلة الضوء على زيارات ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان لروسیا خلال الفترة الماضیة ولقائه بالرئیس فلاديمیر بوتین، وأشارت وفقاً لموقع “روسیا الیوم” للعلاقات الاقتصادية بین البلدين.

 

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