 «ناسا» تتوقع: كويكب عملاق يقترب من الأرض بعد 12 يومًا | صحيفة تواصل الالكترونية

«ناسا» تتوقع: كويكب عملاق يقترب من الأرض بعد 12 يومًا

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«ناسا» تتوقع: كويكب عملاق يقترب من الأرض بعد 12 يومًا

تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة “ناسا”، اليوم السبت، أن الأرض ستكون على موعد مع مرور كويكب “فلورنس” الكبير بشكل آمن قربها، في الأول من سبتمبر 2017، على مسافة حوالي 7 ملايين كيلومتر.

ويعد كويكب “فلورنس” من أكبر الكويكبات القريبة من الأرض، حيث تشير القياسات الصادرة عن تلسكوب “Spitzer” التابع لوكالة ناسا، وبعثة NEOWISE، إلى أن قطره يبلغ نحو 4.4 كيلومتر.

ويقدم هذا الحدث فرصة رائعة للعلماء، من أجل دراسة الكويكب عن قرب، ومن المتوقع أن يكون كويكب “فلورنس” هدفاً ممتازاً لمرصد الرادار على الأرض.

وتم اكتشاف الكويكب “فلورنس” من قبل المركبة Bobby، في مرصد Siding Spring بأستراليا، خلال شهر مارس 1981، وأطلق على الكويكب اسم “فلورنس”، تيمنا بالبريطانية فلورنس نايتينجيل (1820-1919)، رائدة التمريض الحديث.

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