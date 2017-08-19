 من لندن حتى جدة.. 9 حجاج قطعوا 3 آلاف كم بدراجاتهم الهوائية لأداء المناسك | صحيفة تواصل الالكترونية

من لندن حتى جدة.. 9 حجاج قطعوا 3 آلاف كم بدراجاتهم الهوائية لأداء المناسك

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من لندن حتى جدة.. 9 حجاج قطعوا 3 آلاف كم بدراجاتهم الهوائية لأداء المناسك

تواصل – واس:

استقبلت مؤسسة “شباب خير أمة” للأعمال التطوعية، ممثلة بمجموعة دراجي السعودية بدعم من الهيئة العامة للرياضة، 9 حجاج بريطانيين وصلوا إلى المملكة على دراجاتهم الهوائية، بعد رحلة انطلقت من لندن، استغرقت ستة أسابيع، قطعوا خلالها أكثر من 3 آلاف كم، مروراً بفرنسا ثم سويسرا وإيطاليا واليونان ومصر.

وجاءت الرحلة بحسب الدراجين البريطانيين بهدف نقل صورة حسنة للدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح بين الدول التي مروا بها عبر دراجاتهم الهوائية.

ومن المنتظر أن يُكمل الحجاج البريطانيون جولتهم داخل المملكة، انطلاقاً من جدة مروراً بالمدينة المنورة، قبل الشروع في أداء مناسك الحج.

يذكر أن التعاون لاستقبال ضيوف الرحمن كان حاضراً من عدة جهات رسمية، على غرار وزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للرياضة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وأسهم الجميع في نقل صورة مشرفة لتلاحم رجال الوطن لخدمة ضيوف الرحمن.

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