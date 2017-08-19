6 علامات تنبهك لاحتمال الإصابة بأمراض «الكلى»

تواصل – وكالات:

قال تقرير طبي نشره موقع “بولد سكاي” الهندي ‘‘إنه يوجد عدد من العلامات المبكرة لاكتشاف أمراض الكلى‘‘.

وبحسب الموقع تتضمن العلامات الآتي:

1- مشاكل التبول: كثرة التبول أو وجود رغوة في البول وكمية أعلى أو أقل من المعتاد ووجود التهابات وحرقة.

2- التورم والانتفاخ: تورم أو انتفاخ الوجه والكاحلين أو الساقين أو القدمين أو اليدين بسبب عدم قدرة الكلى على طرد السوائل من الجسم فهذه واحدة من أعراض أمراض الكلى.

3- فقر الدم والشعور بالتعب: انخفاض وظيفة الكلى يؤدي إلى انخفاض إنتاج الهرمون البروتيني الذي يسمى الإريثروبويتين ويعمل على إنتاج الكثير من الأكسجين، لذا فإن انخفاضه يجعل العضلات خالية من الأكسجين؛ مما يؤدى إلى الشعور بالتعب؛ مما يدل على الإصابة بأمراض الكلى.

4- الطفح الجلدي: يحدث ذلك بسبب التراكم الزائد للنفايات التي لا يتم التخلص منها بواسطة الكلى فينتج عنها الطفح الجلدي والحكة.

5- رائحة الفم الكريهة: وجود طعم كالحديد المعدني في الفم بسبب تراكم مواد سامة تسمى البولينا في الدم والتي تترك طعماً سيئاً ورائحة كريهة في الفم.

6- ألم الظهر: في بعض الأحيان يشعر المريض بالكلى بألم الظهر إذ يكون الألم بالجزء العلوي من الظهر أو على نفس الجانب من الكلى التي يوجد بها مشكلة.