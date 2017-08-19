كيف تنشئ نسخة من بياناتك بكافة خدمات جوجل؟

تواصل – وكالات:

توفر شركة جوجل الكثير من الخدمات التي نعتمد عليها يومياً مثل صور جوجل وجوجل درايف وجيميل إلى جانب التطبيقات الأخرى مثل يوتيوب وهانج آوتس وغيرها من التطبيقات.

وتتيح جوجل إمكانية الاحتفاظ بنسخة من بياناتك على كافة هذه الخدمات والتطبيقات تجنباً لفقدانها لأي سبب من الأسباب.

ويُمكن للمستخدمين اتباع الخطوات البسيطة التالية لإنشاء نسخة احتياطية لكافة بيانات جوجل:

اذهب إلى حسابك في جوجل من خلال هذا الرابط

من الصفحة الظاهرة أمامك اضغط على المعلومات الشخصية والخصوصية، بعد أن تقوم بتسجيل الدخول

مرر للأسفل لغاية الوصول إلى تبويب التحكم في المحتوى

اختر على خيار “إنشاء أرشيف” يسار الشاشة

بعد ذلك ستظهر لك قائمة بكافة الخدمات والتطبيقات التي تستخدمها، قم من خلالها بتحديد الخدمات التي تريد إنشاء نسخة احتياطية لها.

مرر للأسفل واضغط التالي

ستنتقل الآن إلى شاشة تخصيص الأرشيف ومنها ستختار نوع الملف وحجم الأرشيف، إضافة إلى طريقة تسليم الأرشيف، والتي يُفضل أن تكون عبر البريد الإلكتروني حيث سترسل لك الشركة الرابط الخاص بالتنزيل بعد الانتهاء من إنشاء الأرشيف، وذلك لكي تتمكن من تنزيله على جهازك مباشرة.

مرر للأسفل واضغط إنشاء أرشيف

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