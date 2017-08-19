 تحذير من سحب ممطرة على منطقة الرياض خصوصا الأجزاء الغربية والوسطى | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من سحب ممطرة على منطقة الرياض خصوصا الأجزاء الغربية والوسطى

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تحذير من سحب ممطرة على منطقة الرياض خصوصا الأجزاء الغربية والوسطى

 

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من احتمالية سقوط أمطار على منطقة الرياض، بسبب تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، يتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وأكدت الهيئة في بلاغ لها عبر موقعها الرسمي وجود سحب رعدية على منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية والوسطى من المنطقة، وذلك وفقا لما رصده النظام الآلي للإنذار المبكر.

وأوضح نظام “الإنذار المبكر” أن بداية هذه الحالة الجوية تبدأ عند الساعة الرابعة من عصر اليوم وتنتهي عند الساعة العاشرة ليلاً.

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