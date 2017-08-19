 بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على مشتبه به بإسبانيا وسقوطه قتيلاً | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على مشتبه به بإسبانيا وسقوطه قتيلاً

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تواصل – متابعات:

أظهر مقطع فيديو التقطه سائح في كامبريلس الإسبانية، لحظة إطلاق الشرطة النار على شاب قيل إنه أحد المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي، الذي شهدته المنطقة الخميس 17 أغسطس.

ويُظهر الفيديو شاباً مثيراً للريبة يهذي ويتحرك ذهاباً وإياباً، ويبدو أنه كان يرتدي حزاماً ناسفاً، فيما حاولت الشرطة السيطرة عليه، قبل أن تُطلق النار عليه وترديه قتيلاً، ليتضح بعد ذلك أنه حزام مزيف، وفقاً لناشطين.

وجُرح 6 مدنيين وشرطي عندما دهست سيارة عدداً من المشاة على شاطئ منتجع كامبريلس السياحي، الذي يقع على بعد 120 كلم بجنوب برشلونة في شمال شرق إسبانيا.

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