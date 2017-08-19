«أمن الحج» يُعيد أكثر من 120 ألف مقيم لا يحملون تصاريح

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت قوات أمن الحج في تقريرها الإحصائي، اليوم، عن إعادة أكثر من 120 ألفاً من المقيمين في المملكة الذين لا يحملون تصاريح حج من خلال عدة مراكز ضبط أمني هي: التنعيم والشميسي القديم والكر والكعكية والشميسي الجديد، إضافة إلى مركز الضبط الأمني في البهيتة.

وأبان التقرير الإحصائي الذي صدر بتاريخ 25 / 11 /1438 هــ أن عدد المركبات التي تم حجزها أكثر من 61 ألفاً و600 مركبة حتى تاريخه، وبيّنت قوات أمن الحج أنها سترفع وتيرة أدائها في الأيام المقبلة باستحداث نقاط أمنية ومرورية على الطرق المتجهة لمكة المكرمة.

وأكدت ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن لتوفير بيئة ملائمة للحجاج النظاميين واستفادتهم من المشاريع والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام، مشددة على الجميع بأهمية الحصول على تصريح الحج قبل المبادرة والسفر إلى مكة المكرمة والالتزام والتقيد بالأنظمة المحددة.