«الشؤون البلدية» تعلن الانتهاء من تشغيل وصيانة 58 نفقاً بمكة والمشاعر

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن انتهائها من تشغيل وصيانة (58) نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للسيارات والمشاة ضمن برنامج الأعمال الكهربائية والميكانيكية لهذه الأنفاق لتهيئة سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن أن الخطة تضمنت تجهيز (39) وحدة تحكم في تشغيل تلك الأنفاق، و(66935) وحدة إنارة، وعدد (599) مروحة تهوية و(42) مولداً كهربائياً احتياطياً بمحطات هذه الأنفاق، و(40) مضخة مياه بنظام إطفاء الحريق، إضافة إلى (991) جهاز إحساس بكل من غاز أول أكسيد الكربون بأنفاق السيارات، ودرجة الحرارة والرطوبة بأنفاق المشاة، ومدى الرؤية وسرعة تدفق الهواء داخل الأنفاق، وتدفق مياه نظام إطفاء الحريق.

كما أوضحت أنه جرى ضمن جهود الوزارة تشغيل نفق المرور بالسوق الصغير بمكة المكرمة، من خلال تأمين (68) مروحة مختلفة الأنواع والأحجام، و(950) كشاف صوديوم و(2123) كشاف فلورسنت و(8) سلالم متحركة و(27) كاميرا متحركة وثابتة و(160) نظام إطفاء حريق بثاني أكسيد الكربون.

وتضمنت أعمال الطرق صيانة الحفر والتشققات والقطوعات العرضية والطولية، والمعوقات الأسفلتية، حيث تم تخصيص (4) فرق لشمال وغرب وجنوب وشرق مكة لمعالجة الهبوطات، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعتمدة في مجالات إنشاء الطرق وما يتبعها من أعمال الأرصفة.

وقامت الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة بتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بمكة المكرمة، وشملت (110.000) وحدة إنارة مختلفة الاستطاعات مركبة على عدد (85.000) برج وعامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تغذى من (1345) لوحة توزيع.