تطبيق «مبرور» ومصليات متنقلة.. خدمات جديدة للحجاج من «الأمر بالمعروف» (صور)

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أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إطلاقها عدداً من الخدمات الجديدة في حج هذا العام 1438هـ وذلك في إطار حرصها الشديد، على المواءمة الدائمة بين خططها وبرامجها المقدمة للحجاج وبين كافة التطورات التقنية والمعلوماتية وتوفير أقصى درجات الاهتمام بحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أنها وبعد مراجعة شاملة للوسائل المستخدمة خلال الأعوام السابقة والاحتياجات المستجدة، قررت التنوع هذا العام في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ما بين وسائل اتصالية مع مختلف شرائح الحجاج وتجهيزات تقنية ومادية على أعلى مستوى.

وعن التقنيات والخدمات الجديدة هذا العام، فقد بيّن الأمين العام لوحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص “أنه بالإضافة إلى تخصيص الرئاسة لأكثر من 900 عضو و 80 مترجماً لإيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحجاج لهذا العام فقد وفرت الهيئة مؤخراً 30 جهازاً لتغذية هواتف الحجاج بالمواد التوعوية المناسبة لهم وبلغاتهم حيث وفرت حزمة من البرامج التوعوية المجهزة لهذا الغرض”.

كما أعلن الشيخ “بلعوص” عن إطلاق الرئاسة العامة للهيئة تطبيق (مبرور) الذي يحتوي على مضامين مهمة للحاج توفر له المعلومة الصحيحة المتعلقة بأداء نسكه. وبالإضافة لذلك فقد قامت الرئاسة العامة للهيئة بتطوير نقاط التوزيع البالغ عددها 25 نقطة توزيع لتوافق الهوية الشكلية للرئاسة، كما أعلنت عن توفير 5 مصليات متنقلة في عدد من المشاعر.

وعلى الموقع الرسمي للرئاسة أنشأت الهيئة “صفحة خاصة” تتعلق بالحج كما تم تجهيز المنصة التوعوية المتنقلة لخدمة أغراض التوعية في الحج.