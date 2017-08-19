تطبيقان مجانيان على «آيفون» يستحقان التجربة

تواصل – وكالات:
صدرت مؤخراً مجموعة من التطبيقات المميزة والمجانية على متجر “آب ستور”، والتي يرى مختصون في مجال التقنية أنها تستحق التجربة من مستخدمي هواتف “آيفون”.
تطبيق Relaxing Sounds for Me
Trips هو تطبيق جديد يأتينا من موقع Lonely Planet الذي يعتبر من أكبر مراجع وأدلة السفر على الإنترنت.
يتيح لك التطبيق مشاركة تجارب وقصص السفر الخاصة بك مع مجتمع المسافرين حول العالم، وكذلك استكشاف رحلات وأماكن ممتعة وجديدة ومتابعة الأشخاص المفضلين بالنسبة لك ومشاهدة رحلاتهم ومغامراتهم والاستفادة من تجاربهم.
تطبيق NetTuner
يوفر تطبيق NetTuner فرصة للاستماع لأكثر من 40 ألف محطة إذاعية في 200 دولة حول العالم، مع دعمه لميزة الاستماع في الخلفية والبحث عن المحطات واستكشاف المحطات الأكثر شعبية وإنشاء قوائم التشغيل وغيرها.