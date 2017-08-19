هل يؤدي الإفراط في تناول السكريات إلى «الاكتئاب»؟

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة بريطانية، أن استهلاك كمية كبيرة من السكّر في الطعام قد يزيد من درجة الاكتئاب، ويفاقم المشاكل النفسية.

وذكرت الدراسة التي أجريت في جامعة كوليج بلندن، أن الإفراط في أكل السكر يفاقم من مشكلة الاكتئاب وليس العكس كما كان يُعتقد من أن الاكتئاب يزيد الرغبة في أكل السكّر.

وتحث التوصيات الصحية على عدم استهلاك أكثر من 6 ملاعق سكّر في اليوم للمرأة، و9 ملاعق في اليوم للرجل، ويبلغ عدد ملاعق السكر في عبوة مشروب غازي حوالي 8.25 ملعقة، بينما تحتوي حبة الموز على 3 ملاعق سكّر.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة المجمّعة مع دراسات سابقة أُجريت عام 2002 وجدت أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤثّر سلباً على القدرات المعرفية لدى كل من كبار السن والأطفال.