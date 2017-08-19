«الغذاء والدواء» تتلف 900 كيلوجرام أغذية مخالفة بمطاعم مكة والمدينة

تواصل – واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 1743 مخالفة صحية وفنية في بعض المنشآت الغذائية، وصادرت وأتلفت 9026 كيلوغراماً من الأغذية المخالفة، إضافة إلى إغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين، خلال جولة تفتيشية للهيئة على المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتفقّد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمشاركة أمانة المدينة المنورة 621 منشأة غذائية تشمل مطابخ إعاشة، ومطاعم، ومحلات وجبات سريعة وأكلات شعبية، وملاحم، ومخابز، ومصانع، ومستودعات، وأسواقاً مركزية في المدينة المنورة خلال الفترة من 7 / 11 إلى 18 / 11 / 1438هـ، وضبطوا 828 مخالفة فنية وصحية، وصادروا وأتلفوا 8111 كيلوغراماً من الأغذية، شملت لحوماً ودجاجاً وأسماكاً وكبدة، وسلطات، ومنتجات ألبان، وعصائر، وخضروات وفواكه، وذرة، وزيوتاً نباتية وشوكولاتة.

وفي نطاق أمانة العاصمة المقدسة، بلغ عدد المنشآت الغذائية التي زارها مفتشو الهيئة 626 منشآت غذائية شملت مطابخ إعاشة ومطاعم وبوفيهات، ومحلات وجبات سريعة، ومحال أكلات شعبية، ومخابز ومحال حلويات، وأسواق مركزية، خلال الفترة من 14 / 11 إلى 19 / 11 / 1437هـ، وضبطوا 669 مخالفة صحية وفنية، وأغلقوا منشأتين غذائيتين، فيما بلغ وزن المخالفات 915 كيلوغراماً من الأغذية شملت منتجات لحوم ودواجن، خضراوات وفواكه، وأجبان، وتمور، و55 لتراً من العصائر.

وزودت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، بجميع المخالفات الصحية والفنية التي تم الوقوف عليها في تلك المنشآت الغذائية، لتتولى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليها، ويتولى مفتشو “الهيئة” متابعة تصحيح هذه المخالفات.