 «التخصصات الصحية»: إلغاء الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية «شائعة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«التخصصات الصحية»: إلغاء الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية «شائعة»

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«التخصصات الصحية»: إلغاء الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية «شائعة»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقرة من مجلس أمناء الهيئة التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 19/12/1438هـ، لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة نائب في الطب البشري وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة ضمن ملحق رقم 3 “شهادات المجموعة الثالثة”.

جاء ذلك في بيان توضيحي من الهيئة إثر ما تم تناقله في عدد من المواقع الالكترونية مؤخراً حول ما حوته النسخة الأولية للقواعد التنفيذية حول إلغاء الاعتراف بشهادة الماجستير الصادرة من جامعات جمهورية مصر العربية.

ويمكن الاطلاع على ما هو منشور في النسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة عبر الرابط التالي

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