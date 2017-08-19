هاتف «Essential» المنافس لـ«آبل وسامسونج» متاح للطلب (صور)

تواصل – وكالات:

أعلن المؤسس الشريك في إنشاء نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد أندي روبين، عن بدء مرحلة الطلب المسبق على هاتفه الجديد “Essential” الذي طال انتظاره والمنافس الشرس لهواتف شركة آبل وسامسونج المهيمنين على سوق الهواتف الذكية.

وأصبح بإمكان المهتمين شراء الهاتف إما من خلال موقع الشركة أو من خلال موقع Best Buy وموقع شركة خدمات المحمول Sprint، والذي ويبلغ سعره حوالي 700 دولار أمريكي، بينما يبلغ ثمنه مؤقتاً 750 دولاراً أمريكياً عند طلب الكاميرا التي يمكنها أن تصور فيديوهات بتقنية 360 درجة، في حين يكلف شراء الكاميرا بمفردها حوالي 200 دولار أمريكي بشكل منفصل، ويعمل الجهاز بواسطة أحدث نسخة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد.

ويأتي الهاتف الجديد Essential بتصميم فريد، إذ يقدم شاشة عالية الوضوح تغطي الجهة الأمامية بالكامل بقياس شاشة 5.71 إنش بدقة 2560×1312 بيكسل مع تقنية CGS/LTPS ونسبة عرض 19:10 ومستوى سطوع قدره 500 شمعة في المتر المربع، وذلك على غرار هاتف شاومي “مي ميكس Mi Mix” الذي أطلقته في العام الماضي، مع هيكل مصنوع من التيتانيوم والسيراميك مع زجاج حماية من نوع جوريلا جلاس.

ويعمل الجهاز بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 835 ثماني الأنوية بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهيرتز بمعمارية 64 بت وتقنية تصنيع 10 نانومتر، جنباً إلى جنب مع شريحة رسوميات من نوع Adreno 540 بمعمارية 64 بت، ويقدم هاتف Essential، الذي يأتي بسماكة 7.8 ميليمتر ويزن 185 جراماً، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إضافة إلى منفذ USB-C.

ويمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل لكل عدسة، حيث تختص العدسة الأولى بتصوير الألوان بينما تختص العدسة الثانية بتصوير الأبيض والأسود، وتدعم الكاميرا التي تأتي بفتحة عدسة f/1.85 تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، والتركيز التلقائي بالليزر، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، جنباً إلى جنب مع بطارية بسعة 3040 ميلي أمبير، بالإضافة إلى حساس لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية، كما أنه يأتي بدون منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

ويتميز Essential بأنه يتبنى المفهوم الذي ظهر حديثاً في سوق الهواتف الذكية، والذي اعتمدته شركة موتورولا التابعة لشركة لينوفو الصينية مع هاتفها Moto Mod، إذ يمكن للمستخدم إضافة ملحقات إلى الهاتف من خلال تماسات مغناطيسية تقع في الزاوية اليمنى الخلفية من الهاتف مع إمكانية نقل البيانات لاسلكياً.

وبحسب الشركة فإن للكاميرا القدرة على التصوير بتقنية 360 درجة تعتبر الأصغر في العالم، ويمكن استخدامها كملحق رسمي للهاتف، الذي يأتي أيضاً مع منصة شحن لاسلكية تعمل بنفس الطريقة، وتقدم الكاميرا عدستين بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ومجال رؤية 210 درجة لكل منهما والقدرة على التصوير بدقة 3840×1920 بيكسل.