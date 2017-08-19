أهم 3 أسباب تُسبب «التعب والإرهاق» بعد الأكل

تواصل – وكالات:

يرى أطباء أن الشعور بالإرهاق والتعب بعد الأكل يكون بسبب وجود صعوبة في هضم بعض هذه الأطعمة، كما قد يكون حجم الوجبة غير مناسب، أو كمية السكر فيها عالية إلى درجة غير صحية.

إليك أهم 3 أسباب تسبب التعب بعد الأكل:

1- الحساسية: بعض الأكلات تحتوي على عناصر تسبب رد فعل التهابي من الجسم، مثل القمح والشعير والجاودار الذي يحتوي على الغلوتين، والذي قد يؤدي لدى بعض الحالات إلى إعاقة عملية امتصاص المغذيات عبر جدار الأمعاء.

بينما تثير الأجبان ومنتجات الحليب والمكسرات ردود فعل التهابية لدى البعض الآخر، تؤثر سلباً على سلامة الهضم، وبالتالي تعيق وصول المغذيات إلى الجسم، فيشعر بالتعب.

2- السكريات الزائدة: بعض الأطعمة تسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم أكثر من غيرها، وهناك قائمة تقيس مدى ارتفاع مؤشر نسبة السكر الخاصة بكل طعام، ويعتبر المؤشر الصحي للأطعمة المعتدلة أو قليلة التأثير على نسبة السكر ما يقل عن 70، أما ما يزيد على هذا المعدّل فينبغي أكل القليل منه.

وتسبب الكربوهيدرات البسيطة التي تُصنع منها المخبوزات الجاهزة، والحلوى، والمياه الغازية، والعصائر المحلاّة ارتفاع نسبة السكر بشكل كبير بعد أكلها، كلما زادت نسبة السكر في الوجبة؛ شعر الإنسان بالإرهاق بعد الأكل وليس بالطاقة والنشاط.

3- صعوبات الهضم: في كثير من الأحيان يكون سبب الإرهاق تناول وجبة صعبة الهضم نتيجة ارتفاع نسبة الدهون فيها، اللحوم الحمراء الغنية بالدهون، والمقالي خاصة التي تم استخدام الزبدة في إعدادها، والأطعمة المسببة للحموضة بشكل عام تؤدي إلى الشعور بالإرهاق بعد أكلها.