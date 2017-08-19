التعليم: الإعلان عن الوظائف التعليمية وعددها قريباً

تواصل – فريق التحرير:

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي؛ أن الإعلان عن الوظائف التعليمية وعددها سيكون في القريب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى.

‏جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة المتحدث المسؤول بملتقى “حكايا مسك”، الخميس الماضي بحضور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج؛ وعبدالله الخريف؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران.

وعبر حسابه الشخصي بتويتر وجه “العصيمي” شكره لجميع من حضروا جلسات الملتقى قائلا “الشكر للإخوة والأخوات الذين حضروا جلسة المتحدث المسؤول في ملتقى حكايا مسك وشاركوا معنا في الحوار والأسئلة”.

وأوضح أن من أبرز الأسئلة التي عُرضت في الملتقى كانت عن الوظائف التعليمية، مؤكداً أن الموضوع مرتبط بترتيبات مع جهات حكومية أخرى وسيتحدد عددها والإعلان عنها قريباً بمشيئة الله”.

وكان “العصيمي”؛ قد ذكر خلال الجلسة، أن المتحدث المسؤول ليس مسؤولاً عمّا يُقال؛ بل عن صدق ما يقول، مضيفاً “لا أقول شيئاً إلا بعد أن أكون متأكداً من صحته”.

وردَّ متحدث “التعليم” على مَن وصفوه بـ “المتحدث الصامت والأخرس وغير المسؤول والذي لا يبالي”، بالتأكيد أنه يصمت؛ لأنه لا يريد أن يقول إلا الحقيقة.