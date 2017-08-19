أثار ضجة بموافقته على «المساواة في الميراث».. مفتي تونس يُحاكَم بتهمة «الفساد»

تواصل – وكالات:

لم تمضِ سوى أيام قليلة على إثارته للجدل الواسع في العالم الإسلامي، إلا ووجد نفسه يحاكم أمام القضاء بتهمة الفساد، هذا ما حدث باختصار مع مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيح، حيث كشفت مواقع إخبارية تونسية عن أنه من المنتظر مثوله أمام القضاء بسبب شبهة فساد وتجاوزات في موسم حج 2015، عندما كان وزيراً للشؤون الدينية.

وكان مفتي تونس قد أثار ضجةً كبيرة في العالم الإسلامي خلال اليومين الماضيين على خلفية موافقة دار الإفتاء لدعاوى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، واعتبار ذلك جائزاً شرعاً.

ووفقاً لموقع “النهار نيوز التونسى” فإن المفتي سيمثل أمام القضاء بعد شكوى رفعها المحامي سيف الدين مخلوف، الذي كتب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القضاء التونسي تحرك في ملف تجاوزات موسم حج 2015، والتي تورط فيها المفتي الحالي لتونس عثمان بطيخ عندما كان وزيراً للشؤون الدينية.

وقال مخلوف “رسمياً إحالة ملف تجاوزات البطيخ في موسم حج 2015 على قاضي التحقيق السابع بقطب الفساد المالي بعد تخلي قاضي التحقيق بابتدائية تونس عنه”.

كما نشر الموقع ذاته تأكيدات المحامي التونسي عبدالعزيز الصيد، أمس الجمعة، أن القطب القضائي المالي فتح تحقيقاً ضد مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية السابق عثمان بطيخ في قضية فساد تتعلق بتجاوزات مالية تخللت موسم الحج لسنة 2015 عندما كان بطيخ على رأس وزارة الشؤون الدينية.

وكان ديوان الإفتاء في تونس، برئاسة عثمان بطيخ قد أصدر قبل أيام بياناً ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، التي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.

وقال ديوان الإفتاء، إن مقترحات “السبسى” تدعم مكانة المرأة وتضمن وتُفعّل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، بحسب ما ورد في البيان.

وشدد ديوان الإفتاء في بيانه، على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة، معتبراً رئيس الجمهورية أستاذاً بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعاً، بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبُعد نَظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل، بحسب نص البيان.