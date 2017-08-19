الحصيني يتوقع: انكسارٌ قريب في درجات الحرارة مع ظهور «سهيل»

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، انكسار في حدة الحرارة على معظم أنحاء المملكة خلال الأيام المقبلة، بمعدل من ثلاث إلى أربع درجات عما هي عليه الآن، وذلك بعد بداية ظهور نجم “سهيل” أو “سهيل اليماني”؛ في السماء.

وأشار الحصيني في تغريدات له على “تويتر” إلى احتمالية أن يكون الخميس القادم 2 / 12 / 1438هـ، هو بداية ظهور “سهيل” أو “سهيل اليماني”؛ لأنه جنوبي، الذي يستبشر بطلوعه العرب، باديتها وحاضرتها، ويُعتبر من ألمع النجوم في السماء.

وأوضح أن دخول “سهيل” يوافق عادة تغيرات جوية بطيئة، مؤكدا أنه نجم، لا يقدم ولا يؤخر، ولكن غالبا ما يوافق دخوله تغيُّر مصدر الرياح؛ فيكون مصدرها في الغالب معتدلاً في طبقات الجو، ومن الممكن أن نقول ستتناقص الحرارة أسبوعيًّا بمعدل درجة ونصف درجة مئوية بإذن الله.

ولفت إلى أن نجم “سهيل” كمعظم نجوم السماء يختفي فترة من السنة، ثم يعود إلى الظهور فترة أخرى بتقدير العزيز الحكيم، مشيرا إلى أن العرب اهتموا بمطالع النجوم ومعرفة منازلها ومواقعها؛ ليعرفوا من خلالها دخول فصول السنة، ووقت نزول الأمطار، ووقت البرد والحر، وأوقات الزراعة، ومعرفة الاتجاهات أثناء السفر.

وقال إن بعض الناس يرون واحدًا من نجمين معروفين يظهران قبله بأيام قليلة، فيحلفون أنهم رأوا سهيلاً؛ ولهذا سُمي “المحلفان” أو “المحنثان”.

وسهيل نجم أكبر من الشمس، وبسبب بُعده يبدو صغيرًا، ويمكن مشاهدته في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية، وكان العرب يتغنون بسهيل، ويذكرونه في أشعارهم.

وبيَّن أنه يظهر كذلك فيه النجوم (الطرفة – الجبهة – الزبرة – الصرفة)، وأول طالع منه يعتبر آخر الصيف، والطوالع الثلاثة الباقية من فصل الخريف، ويقال: “إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ويتلمس التمر في الليل، ولا تأمن السيل”، كناية عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد بمشيئة الله.