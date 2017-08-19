 تعيين وافدِين بوظائف رسمية وتعاقُد مع مستشارين.. التحقيق في فساد بـ«أمانة المدينة» | صحيفة تواصل الالكترونية

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تعيين وافدِين بوظائف رسمية وتعاقُد مع مستشارين.. التحقيق في فساد بـ«أمانة المدينة»

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تعيين وافدِين بوظائف رسمية وتعاقُد مع مستشارين.. التحقيق في فساد بـ«أمانة المدينة»

تواصل – المدينة المنورة:

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بلاغاً من أحد قياديي أمانة مدينة الرياض، كشف فيه عن وجود فساد إداري كبير متورط فيها عدد من القيادات المرتبطة تنظيميا وإداريا بالأمين، وتغاضيهم عنها، ما يعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية.

ووفقا لـ”عكاظ” فإن مصدر بـ «نزاهة» كشف عن أن الهيئة تحقق حاليا في قضايا فساد إداري، ومخالفات نظامية، وتعيين وافدين على وظائف رسمية، والتعاقد مع مستشارين تصرف رواتبهم من عقود مشاريع بأمانة المدينة المنورة، وفق بلاغ تقدم به أحد قيادات الأمانة.

وأضاف المصدر أنه تم التحقيق في وقت سابق مع عدد من قيادات أمانة المدينة المنورة لمخالفتهم إجازة عقد الإشراف على تشغيل مراكز خدمة العملاء بالأمانة (مركز معاملة)، وذلك من خلال التعاقد المباشر، الذي تم إبرامه مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التقنية بقيمة 10 ملايين ريال، ورفضت وزارة المالية إجازته، مؤكدة أنه لا يحق التعاقد مع أي شركة بطريقة الاتفاق المباشر، وفقا للأنظمة والتعليمات المقررة.

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